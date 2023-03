Naufragio Crotone: chi sono (davvero) gli scafisti? (Di lunedì 6 marzo 2023) Il bilancio del Naufragio avvenuto sulle spiagge di Cruto, vicino Crotone, è salito a 71. Per la strage sono state aperte due indagini: una sui presunti scafisti e una seconda per verificare i ritardi nei soccorsi. Al momento i fermati come presunti scafisti sono tre, tra cui un minore, di nazionalità pakistana e turca. Secondo le testimonianze di chi è sopravvissuto al Naufragio, c’erano almeno altre tre persone su cui pendeva l’etichetta di “scafista”. Anche il Papa si è espresso contro il traffico di esseri umani, chiedendo che questo venga interrotto. Il governo Meloni ha risposto all’appello. Ma chi sono davvero gli scafisti? Migranti in mare – photo credits: web Il verbale del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Il bilancio delavvenuto sulle spiagge di Cruto, vicino, è salito a 71. Per la stragestate aperte due indagini: una sui presuntie una seconda per verificare i ritardi nei soccorsi. Al momento i fermati come presuntitre, tra cui un minore, di nazionalità pakistana e turca. Secondo le testimonianze di chi è sopravvissuto al, c’erano almeno altre tre persone su cui pendeva l’etichetta di “scafista”. Anche il Papa si è espresso contro il traffico di esseri umani, chiedendo che questo venga interrotto. Il governo Meloni ha risposto all’appello. Ma chigli? Migranti in mare – photo credits: web Il verbale del ...

