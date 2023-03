Naufragi, c’è chi aiuta i bambini a pagare i nostri debiti (Di lunedì 6 marzo 2023) La scorsa settimana abbiamo incrementato il nostro debito verso la civiltà. I debiti, però, non possono essere solo un pretesto per farsi scappare qualche lacrimuccia, magari in favore di telecamera, semmai vanno onorati, e c’è un solo modo per farlo, modificare le idee sbagliate e il comportamento conseguente. Nei casi più estremi, il Naufragio di Cutro ricade tra questi, le parole servono poco o nulla, se non a tenere viva la memoria del debito stesso. A questo era servito, la scorsa settimana, parlare dell’annegamento di tanti bambini, della scelta dei loro genitori di rischiare per offrire loro una vita migliore, un rischio giustificato dalla disperazione, condizione difficile da comprendere se non si sperimenta. Per noi è semplicemente impossibile capire le ragioni di quei genitori, quindi meglio non provarci, possiamo solo ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) La scorsa settimana abbiamo incrementato il nostro debito verso la civiltà. I, però, non possono essere solo un pretesto per farsi scappare qualche lacrimuccia, magari in favore di telecamera, semmai vanno onorati, e c’è un solo modo per farlo, modificare le idee sbagliate e il comportamento conseguente. Nei casi più estremi, ilo di Cutro ricade tra questi, le parole servono poco o nulla, se non a tenere viva la memoria del debito stesso. A questo era servito, la scorsa settimana, parlare dell’annegamento di tanti, della scelta dei loro genitori di rischiare per offrire loro una vita migliore, un rischio giustificato dalla disperazione, condizione difficile da comprendere se non si sperimenta. Per noi è semplicemente impossibile capire le ragioni di quei genitori, quindi meglio non provarci, possiamo solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_san : RT @lageloni: Guardandola negli occhi, presidente Meloni: certo che non penso che lei goda quando un bambino annega in mare o che lei provo… - blade_runner68 : RT @lageloni: Guardandola negli occhi, presidente Meloni: certo che non penso che lei goda quando un bambino annega in mare o che lei provo… - Sulserio1 : RT @lageloni: Guardandola negli occhi, presidente Meloni: certo che non penso che lei goda quando un bambino annega in mare o che lei provo… - Frances57046410 : RT @lageloni: Guardandola negli occhi, presidente Meloni: certo che non penso che lei goda quando un bambino annega in mare o che lei provo… - Robyzd : RT @lageloni: Guardandola negli occhi, presidente Meloni: certo che non penso che lei goda quando un bambino annega in mare o che lei provo… -