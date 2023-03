Nato: Gb e Germania condurranno esercitazioni aeree congiunte in Estonia (Di lunedì 6 marzo 2023) Londra, 6 mar. (Adnkronos) - Gran Bretagna e Germania condurranno per la prima volta esercitazioni congiunte di polizia aerea della Nato in Estonia. Lo ha riferito Sky News. Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace l'ha definita una dimostrazione di "unità" della Nato e ha affermato che i 300 membri del personale della Royal Air Force (Raf) "svolgeranno un ruolo vitale, garantendo la sicurezza dei cieli europei e rafforzando la presenza della Nato nell'Europa orientale". L'aeronautica britannica lavorerà a fianco dei jet Typhoon dell'aeronautica tedesca in missioni "integrate", secondo Sky News. L'aviazione tedesca, attualmente dispiegata in Estonia, trasferirà il controllo della missione di polizia aerea della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Londra, 6 mar. (Adnkronos) - Gran Bretagna eper la prima voltadi polizia aerea dellain. Lo ha riferito Sky News. Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace l'ha definita una dimostrazione di "unità" dellae ha affermato che i 300 membri del personale della Royal Air Force (Raf) "svolgeranno un ruolo vitale, garantendo la sicurezza dei cieli europei e rafforzando la presenza dellanell'Europa orientale". L'aeronautica britannica lavorerà a fianco dei jet Typhoon dell'aeronautica tedesca in missioni "integrate", secondo Sky News. L'aviazione tedesca, attualmente dispiegata in, trasferirà il controllo della missione di polizia aerea della ...

