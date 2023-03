Natalia Paragoni e Andrea Zelletta | tutto sulla storia d’amore nata a Uomini e Donne | i due avranno presto un figlio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Conosciutisi nel 2019 nel dating show più famoso d’Italia,, sono più uniti che mai. Di recente hanno condiviso sui social la notizia più importante del loro rapporto, aspettano un bambino. Nelle recenti interviste avevano già condiviso il desiderio di diventare genitori, lo stesso, parlando di matrimonio, auspicava di avere dei bambini perché il suo desiderio era quello di essere un padre giovane. La, al contrario, nonostante la grande voglia di maternità. A seguito di un aborto, inizialmente era spaventata all’idea ma adesso, non potrebbe essere più felice. C’erano già stati dei piccoli indizi che preannunciavano l’attesa ma nessuno aveva espresso alcun giudizio fino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorazzaSeba : oggi sereno come Natalia Paragoni - novasocialnews : Il gender reveal di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a 'Verissimo': 'Aspettiamo una bambina!”… - infoitcultura : Verissimo, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del loro bambino [VIDEO] - MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Il gender reveal di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a 'Verissimo': 'Aspettiamo una bambina!” #nataliaparagoni #And… - MediasetTgcom24 : Il gender reveal di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a 'Verissimo': 'Aspettiamo una bambina!” #nataliaparagoni… -

Leggi Anche Il gender reveal die Andrea Zelletta a 'Verissimo': 'Aspettiamo una bambina!' Leggi Anche Kekko Silvestre e la depressione: 'Non riuscivo a camminare, pensavo di morire' ...... 'Dopo la separazione ho vissuto un momento buio' Verissimo, Soleil Sorge e l'amore per mamma Wendy: 'Lei è la mia migliore amica, col tumore abbiamo avuto paura' Andrea Zelletta e, ...è incinta di Andrea Zelletta, il primi figlio per la coppia nata a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice lo L'articoloè incinta, aspetta il primo figlio da Andrea ...

Natalia Paragoni, i maltrattamenti, l'aborto e la gravidanza: età, vita privata e carriera. Chi è la compagna ilmessaggero.it

Dal gender reveal alle emozioni di diventare genitori: i momenti salienti dell'intervista alla coppia a Verissimo.Lorella Cuccarini è stata la prima ospite della puntata della domenica di Verissimo. La ballerina ha raccontato a Silvia Toffanin tutta la storia della sua famiglia: il suo matrimonio e ...