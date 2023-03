Naspi, per beneficiari obbligo trasmissione reddito presunto 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – I beneficiari di disoccupazione Naspi (l’indennità di disoccupazione) che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023. Lo comunica l’Inps ricordando che i soggetti interessati dall’obbligo sono circa trecentomila in totale: per quelli di cui dispone dell’indirizzo mail, l’Istituto ha provveduto ad inviare una comunicazione ricordando i passi da porre in essere. Accedendo al portale INPS, e accreditandosi mediante SPID/CIE/CNS, continua l’istituto, l’utente dovrà utilizzare il modello Naspi-COM per effettuare tale comunicazione. Si ricorda che il reddito presunto per l’anno corrente deve essere comunicato anche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Idi disoccupazione(l’indennità di disoccupazione) che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare ilda prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il. Lo comunica l’Inps ricordando che i soggetti interessati dall’sono circa trecentomila in totale: per quelli di cui dispone dell’indirizzo mail, l’Istituto ha provveduto ad inviare una comunicazione ricordando i passi da porre in essere. Accedendo al portale INPS, e accreditandosi mediante SPID/CIE/CNS, continua l’istituto, l’utente dovrà utilizzare il modello-COM per effettuare tale comunicazione. Si ricorda che ilper l’anno corrente deve essere comunicato anche ...

