Naspi 2023 sospesa: obbligatorio comunicare il reddito 2023 (anche se è 0 euro). Come fare (Di lunedì 6 marzo 2023) Naspi 2023 sospesa: cosa fare? È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione Naspi, non sia arrivata la mensilità di febbraio. In caso in cui l'erogazione sia sospesa, è possibile che la motivazione riguardi l'invio della comunicazione riguardante il reddito annuo presunto. I beneficiari di disoccupazione Naspi che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023. A fare nuova chiarezza sulla questione è stata l'Inps con una nota stampa del 6 marzo.

