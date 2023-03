Naspi 2023 sospesa | obbligatorio comunicare il reddito 2023 anche se è 0 euro Come fare

(Di lunedì 6 marzo 2023): cosa? È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione, non sia arrivata la mensilità di febbraio. In caso in cui l’erogazione sia, è possibile che la motivazione riguardi l’invio della comunicazione riguardante ilannuo presunto. I beneficiari di disoccupazioneche nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare ilpresunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il. Anuova chiarezza sulla questione è stata l’Inps con una nota stampa del 6 marzo. Lo ...

Indice Pagamentodi marzoRiattivazionesospesa Pagamentodi marzoPagamenti INPS di marzo: date e importi RdC, Assegno Unico e1 MarzoIl pagamento della ...La cosa interessa chi ha visto sospendersi il beneficio perché non ha inviato il modello entro lo scorso 31 gennaio. Per l'invio del Modello- Com è possibile procedere autonomamente . ...INPS - Comunicato stampa del 6 marzo, dichiarazione di reddito presunto- INPS ricorda ai beneficiari l'obbligo di trasmettere il- COM Articolo originale pubblicato su ...

Per riprendere il pagamento della disoccupazione sospesa occorre presentare all’INPS il Modello Naspi-Com. Ecco la procedura da seguire ...Brutta sorpresa per circa 300mila disoccupati. Da febbraio non ricevono più la Naspi, sospesa dall'Inps perché non hanno inviato ...