Nasce la Mia: ecco come cambierà il reddito di cittadinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) Il reddito di cittadinanza si trasforma e diventa ‘Mia’: Misura di inclusione attiva. Varato dal Governo Conte nel 2019, col Governo Meloni l’RdC si ridimensiona. Non cambia però soltanto il nome. Muta anche la durata del nuovo sostegno ai cittadini disagiati. D’ora in poi ci sarà la divisione in due categorie, con quote a scalare fra occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro al mese mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro al mese. La misura dovrebbe arrivare presto in Consiglio dei ministri ed essere attiva dal prossimo settembre. Il reddito di cittadinanza, in vigore dal 2019, è destinato a ridursi sensibilmente. Foto Ansa/Ciro FuscoA chi spetta la Mia I potenziali beneficiari del nuovo reddito di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildisi trasforma e diventa ‘Mia’: Misura di inclusione attiva. Varato dal Governo Conte nel 2019, col Governo Meloni l’RdC si ridimensiona. Non cambia però soltanto il nome. Muta anche la durata del nuovo sostegno ai cittadini disagiati. D’ora in poi ci sarà la divisione in due categorie, con quote a scalare fra occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro al mese mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro al mese. La misura dovrebbe arrivare presto in Consiglio dei ministri ed essere attiva dal prossimo settembre. Ildi, in vigore dal 2019, è destinato a ridursi sensibilmente. Foto Ansa/Ciro FuscoA chi spetta la Mia I potenziali beneficiari del nuovodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertis_emilia : RT @mrcatalano58: 'Ho trascorso su questa riva tutte le notti della mia vita, e del mio finto orizzonte conosco ogni inganno: gli occhi di… - velocevolo : RT @mrcatalano58: 'Ho trascorso su questa riva tutte le notti della mia vita, e del mio finto orizzonte conosco ogni inganno: gli occhi di… - ciccapeppe : 6 Marzo-San Giordano 'La mia verità è la somma di quel che sono, non il semplice riassunto di quel che penso' Accad… - InfoMonitora : ?? Cambia il Reddito di Cittadinanza: nasce #MIA, la #Roma affonda la #Juve, l'#Inter facile sul Lecce, #F1… - Blu09765054 : RT @crucant: #BarriereFragili su #VentagliDiParole Non è ogni uomo un errore, un passo falso? Non cade in una prigionia tormentosa appena… -

Addio al Reddito di cittadinanza, arriva Mia "Il Mia nasce dalla volontà di risolvere il tema delle politiche attive e di spostare quello che oggi è un sussidio sul tema della politica attiva. - ha spiegato ad Agorà il sottosegretario all'... Miti contemporanei " La nuova collezione di Nello De Blasiis La mia sartoria è particolare perché unisce l'esperienza di stilista e responsabile creativo ... rispetto alla natura, possiamo essere aggressivi Tutto, secondo me, nasce dalla necessità e, a volte, ... Nuveen completa l'acquisizione di Arcmont, gestore di debito privato leader in Europa Dalla combinazione delle competenze di Arcmont e Churchill nasce Nuveen Private Capital, uno dei maggiori gestori globali di private debt, con un totale di oltre 66,5 miliardi di dollari di capitale ... "Ildalla volontà di risolvere il tema delle politiche attive e di spostare quello che oggi è un sussidio sul tema della politica attiva. - ha spiegato ad Agorà il sottosegretario all'...Lasartoria è particolare perché unisce l'esperienza di stilista e responsabile creativo ... rispetto alla natura, possiamo essere aggressivi Tutto, secondo me,dalla necessità e, a volte, ...Dalla combinazione delle competenze di Arcmont e ChurchillNuveen Private Capital, uno dei maggiori gestori globali di private debt, con un totale di oltre 66,5 miliardi di dollari di capitale ... Addio reddito di Cittadinanza, nasce la Mia, ecco cosa cambia BlogSicilia.it Addio al Reddito di cittadinanza, arriva Mia Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto fino al 31 agosto 2023 e comunque potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. (ANSA) ... Accordo a Leopoli, nasce Centro contro crimini russi "Voglio sottolineare - ha notato non a caso Reynders - il mio pieno sostegno alla possibilità di estendere in futuro la giurisdizione della Cpi sul crimine di aggressione: un tale sviluppo non ... Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto fino al 31 agosto 2023 e comunque potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. (ANSA) ..."Voglio sottolineare - ha notato non a caso Reynders - il mio pieno sostegno alla possibilità di estendere in futuro la giurisdizione della Cpi sul crimine di aggressione: un tale sviluppo non ...