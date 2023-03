(Di lunedì 6 marzo 2023) Laha lanciato un nuovo progetto, che legherà il proprio marchio a quello di unache si troverà in commercio in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Nasce la 'Juventus Beer', la birra bianconera: è la prima con il nome di una squadra di calcio: La Juventus ha lanc… - ilbianconerocom : Nasce la Juventus Beer: da fine aprile in distribuzione - andreamusso97 : RT @cmdotcom: Nasce la '#Juventus Beer', la birra bianconera: è la prima con il nome di una squadra di calcio - cmdotcom : Nasce la '#Juventus Beer', la birra bianconera: è la prima con il nome di una squadra di calcio - peppe_tweet : RT @drisselfaria: GRANDE ANNUNCIO Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio. Prodotto e distr… -

Il commento dello storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna della partita Roma -per la rubrica Signora si3 Roma -1 - 0 Roma Rui Patricio 7: Decisivo, dopo tanto tempo. Vedi la palla di Rabiot che devia ... E neun capolavoro. Spinazzola 7: Duello da amanti dello slalom con Cuadrado. La ...Invece una pressione alta della Roma induce Bremer a calciare via una palla da cuil'azione ... Un duello su tutti ha caratterizzato questo Roma -: quello tra Smalling e Vlahovic. E l'ha ...

Da fine aprile i tifosi bianconeri potranno bere la Juventus Beer Social Media Soccer

È una delle prime squadre di calcio a dare in licenza il marchio per una birra: sarà in vendita da fine aprile ...48' - Si riparte da come era finita: la Juventus Next Gen prova a fare la partita, l'Albinoleffe si difende compatto a prova a ripartire. 46' - Doppio cambio nella ...