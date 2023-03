NASCAR Cup Series | Las Vegas | Byron guida la tripletta di Hendrick Motorsports

(Di lunedì 6 marzo 2023) Williamvince a Lasil terzo appuntamento dellaCup. Il #24 disvetta per la quinta volta in carriera, la prima nello Stato del Nevada al termine di una prova praticamente perfetta. L’overtime ha modificato la graduatoria finale, il nativo di Charlotte ha beffato il teammate Kyle Larson nei due giri finali. Come accaduto negli ultimi anni, il catino da un miglio e mezzo che sorge nella periferia di Lasha regalato moltissime emozioni sin dalla green flag con Joey Logano (Penske #22/Ford) che ha dovuto cedere il passo alla Chevy Camaro #24 di William). Il teammate Kyle Larson #5 si è messo in seconda piazza, la situazione è rimasta intatta ...

William Byron vince a Las Vegas il terzo appuntamento della NASCAR Cup Series. Il #24 di Hendrick Motorsports svetta per la quinta volta in carriera, la prima nello Stato del Nevada al termine di una prova praticamente perfetta. A sostituirlo in Cup Series sarà il pilota del JR Motorsports Josh Berry. Lunga però la lista dei piloti costretti a partire dal fondo. La NASCAR ha imposto per tagliare i costi della trasferta