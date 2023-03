Napoli Vs Atalanta: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 6 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Dopo la sconfitta contro la Lazio, i partenopei devono dare una pronta risposta per evitare brutti scherzi in un campionato che li vede ancora saldamente al comando. Sul fronte opposto, i bergamaschi devono necessariamente ritornare alla vittoria che manca da tre giornate se vogliono avere ancora qualche speranza di centrare la qualificazione in Champions. Napoli Vs Atalanta si giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. Napoli VS Atalanta: LE probabili formazioni Tra i padroni di casa torna Mario Rui dalla squalifica rioccupando cosi la fascia sinistra di una difesa che sarà completata da Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim al centro. Invariati centrocampo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Dopo la sconfitta contro la Lazio, i partenopei devono dare una pronta risposta per evitare brutti scherzi in un campionato che li vede ancora saldamente al comando. Sul fronte opposto, i bergamaschi devono necessariamente ritornare alla vittoria che manca da tre giornate se vogliono avere ancora qualche speranza di centrare la qualificazione in Champions.Vssi giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 18 presso lo stadio Maradona.VS: LETra i padroni di casa torna Mario Rui dalla squalifica rioccupando cosi la fascia sinistra di una difesa che sarà completata da Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim al centro. Invariati centrocampo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! [PREPARTITA] Napoli - Atalanta - pulcinella77 : RT @ZZiliani: LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può perdere le… -