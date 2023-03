Napoli | tre partite in dieci giorni | ma per Spalletti arriva una bella notizia

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 6 marzo 2023), buone notizie per. Raspadori si è rivisto sul campo di allenamento a Castel Volturno, il rientro in gruppo che si avvicina. Ilha davanti a sé una serie di treinprima della sosta di marzo per gli impegni delle nazionali (l’Italia giocherà il 23 marzo al Maradona contro l’Inghilterra): sabato affronteranno l’Atalanta, mercoledì 15 il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e domenica 19 marzo la trasferta a Torino contro i granata di Juric.dovrà affidarsi a un mini turnover, come ha sempre fatto quest’anno in occasione delledi Champions: i cambi potrebbero essere due, o al massimo tre. In corsa per una maglia da titolare ci sono Elmas, Politano e Ndombele. Buone ...