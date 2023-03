Napoli | seguivano un prete accusato di abusi sessuali su minori | i carabinieri trovano un b&b a luci rosse

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 marzo 2023) Indagavano sui presuntisudi un ex parroco del Casertano, e hanno scoperto un Bed and breakfast utilizzato per prostituzione a. Idi Vairano Scalo, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura diavvenuta tra l’ottobre 2020 e il gennaio 2021, erano sulle tracce dell’ex parroco di Presenzano, centro in provincia di Caserta, don Gianfranco Roncone, imputato persu, induzione alla prostituzionele e possesso di materiale pedopornografico. Per lui sono stati richiesti dal pm della procura di Santa Maria Capua Vetere 8 anni e 4 mesi di reclusione, in attesa della sentenza di primo grado. Ma durante le indagini su don Roncone, ihanno ...