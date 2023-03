Napoli: rompe i finestrini delle auto in sosta, arrestato un 31enne (Di lunedì 6 marzo 2023) Napoli: rompe i finestrini delle auto in sosta e poi tenta fuga. arrestato per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale Napoli: rompe i finestrini delle auto in sosta e poi tenta fuga, 31enne finisce nei guai. Sono le 4 del mattino e la centrale operativa del comando provinciale di Napoli segnala alla gazzella del nucleo radiomobile una persona che si aggira a via Genova con aria furtiva. Pochi minuti e i militari raggiungono quella strada a pochi passi da piazza Nazionale, notano un uomo. Si tratta di un 31enne di origini marocchine già noto alle forze dell’ordine e ha appena frantumato ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)ine poi tenta fuga.per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficialeine poi tenta fuga,finisce nei guai. Sono le 4 del mattino e la centrale operativa del comando provinciale disegnala alla gazzella del nucleo radiomobile una persona che si aggira a via Genova con aria furtiva. Pochi minuti e i militari raggiungono quella strada a pochi passi da piazza Nazionale, notano un uomo. Si tratta di undi origini marocchine già noto alle forze dell’ordine e ha appena frantumato ...

