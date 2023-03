Napoli, per Ferlaino non c'è paragone coi suoi scudetti: le sue parole sono chiare (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Napoli è vicino alla conquista del suo terzo scudetto. I primi sono arrivati con la presidenza di Corrado Ferlaino, l'uomo che portò Maradona a Napoli. Si fanno tanti paragoni tra questa e quella ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilè vicino alla conquista del suo terzo scudetto. I primiarrivati con la presidenza di Corrado, l'uomo che portò Maradona a. Si fanno tanti paragoni tra questa e quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : @RidTheRock Questa è uguale alla mancata sanzione al Napoli per l'oggetto che colpì Chiellini al San Paolo con tras… - fanpage : È tanto il dolore per la morte di Diana Biondi, che a soli 27 anni si è tolta la vita. L'appello del prete ai funer… - fdragoni : Più che un viaggio è un pellegrinaggio. QUATTRO soste per ricaricare la batteria e DUE ore in più per raggiungere N… - BedanaMarco : @EdoardoMecca1 Per me non giochiamo male non sfruttiamo tutte le situazioni poi saremmo secondi..il Napoli è impren… - puntomagazine : Sorpreso a rubare una lastra delle scale mobili nei pressi del varco d’ingresso al Centro Direzionale, denunciato u… -