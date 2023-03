Napoli, Osimhen vince il premio come “Miglior atleta straniero in Italia” per la Stampa Estera (Di lunedì 6 marzo 2023) Ennesimo riconoscimento, questa volta dall’estero, per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, che conferma la stagione di altissimo livello che sta disputando. Il nigeriano ha infatti vinto il premio come “Miglior atleta straniero in Italia” per la Stampa Estera, come annunciato dallo stesso club partenopeo attraverso un post pubblicato sui social in cui appare una foto del centravanti insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Osimhen ha commentato questo successo nel corso di una conferenza Stampa: “Ci sono grandi leader in questo Napoli. Kvaratskhelia è un ragazzo eccezionale, l’ho pensato subito nella pre-season, gli vogliono tutti bene ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Ennesimo riconoscimento, questa volta dall’estero, per l’attaccante del, Victor, che conferma la stagione di altissimo livello che sta disputando. Il nigeriano ha infatti vinto ilin” per laannunciato dallo stesso club partenopeo attraverso un post pubblicato sui social in cui appare una foto del centravanti insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.ha commentato questo successo nel corso di una conferenza: “Ci sono grandi leader in questo. Kvaratskhelia è un ragazzo eccezionale, l’ho pensato subito nella pre-season, gli vogliono tutti bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? #Kvaratskhelia e #Osimhen indagati per bullismo nei confronti delle difese avversarie ?? #Napoli #SerieA - GA7_Official : Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín… - juventusfans : In Italia invece si accaniscono solo contro la #Juventus, mica vanno a controllare chi realmente ha fatto… - MatteoDilibert3 : RT @PolliceAzzurro: Un talento internazionale, incubo per gli avversari, potenza e rabbia, presente e futuro. Muscoli che comandano il cuo… - IavaroneToni : Osimhen: 'Il mio rendimento merito di Spalletti! Napoli fantastica, abbiamo l'opportunità di diventare icone di qu.… -