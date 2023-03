Napoli | Osimhen | «Premier League? Magari un giorno | ma per ora non ci penso»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole disul suo futuro: «Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi eper giocare inun, ma ora mi sto godendo il momento» Premiato come Miglior atleta straniero in Italia dalla stampa estera, Victorha parlato del suo futuro, con le voci di mercato che vedono le big diinteressate alla punta del. Di seguito le sue parole. «Giocare in Serie A è bellissimo per me. So che la gente considera lail campionato più importante al mondo, ma per ora non ci, non so cosa accadrà. Io sto lavorando duro e sono felice di giocare a. Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e ...

- Attualmente è il trascinatore delin vetta al campionato con i suoi gol, Victorsogna lo Scudetto ma se guarda al futuro ha un obiettivo preciso: "Adesso sono in Serie A , ma lavoro duramente per giocare un giorno anche ...Victor, attaccante del, ha ricevuto a Roma, il Premio Sportivo della Stampa Estera. Oggi il premio gli è stato consegnato e ha parlato in conferenza stampa: "Ci sono grandi leader in questo ...A renderlo noto è l'SSCsu Twitter.è il miglior atleta straniero in Italia per la Stampa Estera Un altro grande traguardo per il calciatore nigeriano che soltanto lo scorso gennaio si ...

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Gioco in uno dei cinque migliori campionati d'Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in ...Il presidente del Napoli: "Voglio Champions e Scudetto. La Serie A non può essere aperta a tutti. Fifa e Uefa rubano miliardi" ...