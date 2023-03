Napoli, Osimhen: "Ci sono grandi leader in questa squadra, Kvara è eccezionale, dobbiamo continuare così" (Di lunedì 6 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, a Roma ha ricevuto il Premio Sportivo della Stampa Estera, ecco cosa ha dichiarato: "Ci sono grandi leader in questo club. Kvara è un ragazzo eccezionale, l'ho pensato subito nella pre-season e gli vogliono tutti bene nello spogliatoio, non solo per quello che fa nello spogliatoio ma anche per quello che fa fuori. Io credo che possa vincere il Pallone d'Oro nei prossimi anni, spero che porti gloria al Napoli. Tra noi c'è grande solidarietà, anche Spalletti è eccezionale e questo e il principale motivo per cui stiamo facendo questa stagione. dobbiamo continuare così". Quale pizza e quale pizzeria preferisci a ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Victor, attaccante del, a Roma ha ricevuto il Premio Sportivo della Stampa Estera, ecco cosa ha dichiarato: "Ciin questo club.è un ragazzo, l'ho pensato subito nella pre-season e gli vogliono tutti bene nello spogliatoio, non solo per quello che fa nello spogliatoio ma anche per quello che fa fuori. Io credo che possa vincere il Pallone d'Oro nei prossimi anni, spero che porti gloria al. Tra noi c'è grande solidarietà, anche Spalletti èe questo e il principale motivo per cui stiamo facendostagione.". Quale pizza e quale pizzeria preferisci a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? #Kvaratskhelia e #Osimhen indagati per bullismo nei confronti delle difese avversarie ?? #Napoli #SerieA - GA7_Official : Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín… - juventusfans : In Italia invece si accaniscono solo contro la #Juventus, mica vanno a controllare chi realmente ha fatto… - sportmediaset : Osimhen: 'Lavoro per giocare in Premier, Kvara da Pallone d'Oro' #Osimhen #Napoli #Kvaratskhelia - CalcioPillole : #Napoli, primi premi per l'attaccante Victor #Osimhen. Riconoscimento dalla Stampa estera. -