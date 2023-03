Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ultim’ora . Il consiglio comunale di #Napoli, presa visione dell’intervista rilasciata da #Maksimovic a… - CharlyMatt : Napoli 54 ore a settimana per 520 euro al mese. 2,4 euro all'ora. Quando ho contestato l'offerta, mi ha dato del… - anperillo : L’#Inter affonda a #Bologna. Il #Napoli ora è a ?1??8?? dalla seconda (o dalle seconde se #Milan e #Roma dovessero… - stoesaurit0 : raga scusate scusate io solo ora vengo a sapere che domani niccolò è a napoli, mi potete dire come funziona la cosa? vi prego piango - Salvato11163877 : RT @rosario7319: @PolliceAzzurro Chi vuole che ADL venda il Napoli non ha pensato a questo problema: arriverebbero degli stranieri. Ora, te… -

In principio la torta a lui dedicata, con tanto di consegna personale all'attaccante del, poi l'uovo di Pasqua per omaggiare il centravanti azzurro, quindi il caffè oppure ancora la pizza per ..."La vittoria diper noi è un pericolo. Dopo il 4 - 0 al Milan, siamo andati in appagamento ... Attivail tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta ...... l'allenatore biancoceleste ha presentato così l'incontro: POST- ' La vittoria diper noi è un pericolo. Dopo aver vinto col Milan siamo andati in appagamento enon si deve ...

Napoli, ora spuntano anche "le cozze alla Osimhen": la foto è virale Corriere dello Sport

L'attaccante nigeriano sempre più idolo dei tifosi. La fantasia in città non si placa: dopo la torta e l'uovo di Pasqua, nuova originale idea ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a tre giorni dalla vittoria col Napoli e alla vigilia dell'AZ in Conference League è intervenuto in conferenza ...