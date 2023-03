Napoli Lazio, vergogna al ‘Maradona’: cori antisemiti dei laziali (Di lunedì 6 marzo 2023) I tifosi della Lazio si rendono nuovamente protagonisti, in negativo, del tifo da stadio. A più riprese la parte più calda del tifo biancoceleste è stata punita per cori razzisti, striscioni e figurine antisemite e “buu” xenofobi allo stadio. Molto spesso il calcio italiano è messo in punizione e ancora di più in cattiva luce da quanto accade negli stadi. Gli spalti, spesso, sono diventati portatori malsani di quanto di peggio c’è nel mondo. Tifosi Napoli Laziocori antisemiti dei tifosi della Lazio: contro i romanisti Al termine di Napoli Lazio, i tifosi biancocelesti si sono resi protagonisti di cori vergognosi contro i “cugini” romanisti. Alcuni tifosi, come testimonia un video pubblicato sui social, si sono ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) I tifosi dellasi rendono nuovamente protagonisti, in negativo, del tifo da stadio. A più riprese la parte più calda del tifo biancoceleste è stata punita perrazzisti, striscioni e figurine antisemite e “buu” xenofobi allo stadio. Molto spesso il calcio italiano è messo in punizione e ancora di più in cattiva luce da quanto accade negli stadi. Gli spalti, spesso, sono diventati portatori malsani di quanto di peggio c’è nel mondo. Tifosidei tifosi della: contro i romanisti Al termine di, i tifosi biancocelesti si sono resi protagonisti divergognosi contro i “cugini” romanisti. Alcuni tifosi, come testimonia un video pubblicato sui social, si sono ...

