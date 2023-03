Napoli, la polizia locale sequestra coltelli venduti illegalmente (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La polizia locale ha disposto specifici controlli presso gli esercizi commerciali per il contrasto alla vendita di armi da taglio. Gli agenti del Nucleo Tutela Ambientale hanno effettuato un controllo presso una rivendita di animali, nelle adiacenze di piazza Garibaldi, a Napoli, all’interno della quale erano in vendita anche numerosi coltelli. Alcuni di questi rientravano nella categoria “armi proprie” Sono stati sottoposti a sequestro coltelli dei diverso tipo, tra cui alcuni a spinta, ed il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laha disposto specifici controlli presso gli esercizi commerciali per il contrasto alla vendita di armi da taglio. Gli agenti del Nucleo Tutela Ambientale hanno effettuato un controllo presso una rivendita di animali, nelle adiacenze di piazza Garibaldi, a, all’interno della quale erano in vendita anche numerosi. Alcuni di questi rientravano nella categoria “armi proprie” Sono stati sottoposti a sequestrodei diverso tipo, tra cui alcuni a spinta, ed il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : La Polizia Locale, ha disposto specifici controlli presso gli esercizi commerciali di Napoli per il contrasto alla… - teleischia : NAPOLI. POLIZIA LOCALE SEQUESTRA COLTELLI IN VENDITA - puntomagazine : Sorpreso a rubare una lastra delle scale mobili nei pressi del varco d’ingresso al Centro Direzionale, denunciato u… - puntomagazine : Aveva con se cocaina, hashish e 540 euro, alla vista della Polizia di è fuggito in auto innescando un inseguimento… - News_24it : LATINA SCALO - Ha dato di matto sul treno Roma-Napoli, minacciando i passeggeri armato di forbici. Solo l'intervent… -

Il Commissario Ricciardi, in tv da stasera: la trama del primo episodio Luigi Alfredo Ricciardi, Barone di Malomonte, è nato in Cilento ma si è trasferito proprio a Napoli, dove fa il commissario di Polizia e come la madre riesce a vedere i fantasmi delle vittime di ... Torna Il Commissario Ricciardi: questa sera la seconda stagione Luigi Antonio Ricciardi è un Commissario di Polizia attivo nella Napoli degli Anni '30: qui ha costantemente a che fare con nuove indagini e misteriosi delitti, che lo mettono alla prova sia il suo ... Con l'auto sfondano il cancello e sparano contro il palazzo È successo all'alba di ieri mattina a Cardito, in provincia di Napoli. La Polizia è intervenuta in via Belvedere, dove l'auto, con a bordo diverse persone a volto scoperto, ha sfondato il cancello ... Luigi Alfredo Ricciardi, Barone di Malomonte, è nato in Cilento ma si è trasferito proprio a, dove fa il commissario die come la madre riesce a vedere i fantasmi delle vittime di ...Luigi Antonio Ricciardi è un Commissario diattivo nelladegli Anni '30: qui ha costantemente a che fare con nuove indagini e misteriosi delitti, che lo mettono alla prova sia il suo ...È successo all'alba di ieri mattina a Cardito, in provincia di. Laè intervenuta in via Belvedere, dove l'auto, con a bordo diverse persone a volto scoperto, ha sfondato il cancello ... Nicoletta scomparsa a Caivano, ritrovata a Napoli dalla polizia ilmattino.it Torna Il Commissario Ricciardi: questa sera la seconda stagione Lunedì 6 marzo parte su Rai 1 la seconda e attesissima stagione de Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale: la trama, le anticipazioni e dove vederlo. Il Commissario Ricciardi 2, il cast Anche in questa stagione televisiva Lino Guanciale è impegnatissimo: dopo Sopravvissuti e La Porta Rossa 3, l’attore torna infatti su Raiuno a partire da lunedì 6 marzo 2023 con Il Commissario Ricciar ... Lunedì 6 marzo parte su Rai 1 la seconda e attesissima stagione de Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale: la trama, le anticipazioni e dove vederlo.Anche in questa stagione televisiva Lino Guanciale è impegnatissimo: dopo Sopravvissuti e La Porta Rossa 3, l’attore torna infatti su Raiuno a partire da lunedì 6 marzo 2023 con Il Commissario Ricciar ...