Napoli, i big del turismo dal 16 al 18 marzo alla Mostra d’Oltremare (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPrende forma il programma dell’edizione 2023 della Borsa Mediterranea del turismo che si prepara ad aprire le porte, per il 26esimo anno, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’appuntamento è dal 16 al 18 marzo con tour operator, compagnie aeree e di navigazione, i giganti delle crociere, le catene alberghiere, gli enti del turismo internazionale, le regioni italiane. “La seconda partecipazione di Ita Airways alla BMT di Napoli conferma – afferma Emiliana Limosani, Chief commercial officer di Ita Airways e Ceo Volare – il nostro interesse all’ulteriore sviluppo della collaborazione commerciale con il trade del Sud Italia al quale Ita Airways offre grandissime opportunità di business grazie alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPrende forma il programma dell’edizione 2023 della Borsa Mediterranea delche si prepara ad aprire le porte, per il 26esimo anno,di. L’appuntamento è dal 16 al 18con tour operator, compagnie aeree e di navigazione, i giganti delle crociere, le catene alberghiere, gli enti delinternazionale, le regioni italiane. “La seconda partecipazione di Ita AirwaysBMT diconferma – afferma Emiliana Limosani, Chief commercial officer di Ita Airways e Ceo Volare – il nostro interesse all’ulteriore sviluppo della collaborazione commerciale con il trade del Sud Italia al quale Ita Airways offre grandissime opportunità di business grazie...

