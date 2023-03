Napoli e le sue influenze spagnole: scopri la cultura di Caravaca del Barcellona. (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Napoli si prepara a un vero e proprio colpo di mercato: il giovane e talentuoso Toni Caravaca è l’oggetto dei suoi desideri! Il centrocampista spagnolo, classe 2004 con soli 19 anni, attualmente gioca nel Barcellona e sembra essere ormai a un passo dalla fine del suo contratto con il club catalano. Tuttavia, pare che le trattative per il rinnovo siano ancora aperte e questo ha fatto sì che il Napoli non si arrendesse alla possibile concorrenza di altri club e mantenesse alta la propria attenzione. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Napoli sarebbe pronto ad approfittare di questa situazione qualora il giovane centrocampista non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con il Barcellona. E chi può biasimarlo? Caravaca è infatti un vero talento nel campo del ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilsi prepara a un vero e proprio colpo di mercato: il giovane e talentuoso Toniè l’oggetto dei suoi desideri! Il centrocampista spagnolo, classe 2004 con soli 19 anni, attualmente gioca nele sembra essere ormai a un passo dalla fine del suo contratto con il club catalano. Tuttavia, pare che le trattative per il rinnovo siano ancora aperte e questo ha fatto sì che ilnon si arrendesse alla possibile concorrenza di altri club e mantenesse alta la propria attenzione. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, ilsarebbe pronto ad approfittare di questa situazione qualora il giovane centrocampista non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con il. E chi può biasimarlo?è infatti un vero talento nel campo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raindog2054 : - caravit_80 : @maldiniforever3 @MilanNewsit No che poi sta andando così bene il Napoli senza le sue parole inutili come gli altri… - Mariusmaior1 : RT @butitssomething: La colpa non è sua, ma di tutti i coglioni che per due anni si sono segati per le sue dichiarazioni in cui criticava l… - max_blue : RT @butitssomething: La colpa non è sua, ma di tutti i coglioni che per due anni si sono segati per le sue dichiarazioni in cui criticava l… - SteCasati7 : @mugugno7 È ovunque,giuro di aver visto sue scritte anche a Napoli. -