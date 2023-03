Napoli, De Laurentiis: «Il ko con la Lazio una sconfitta salutare, altrimenti uno rischia di sedersi» (Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere durante l’incontro “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. Ecco le sue dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Lazio. PAROLE – «Il ko con la Lazio? Direi una sconfitta salutare, altrimenti uno rischia di sedersi. Sarri è stato un po’ paraculo, invece che giocare alto ha bloccato i due terzini…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Aurelio De, presidente del, ha parlato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere durante l’incontro “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. Ecco le sue dichiarazioni dopo lacontro la. PAROLE – «Il ko con la? Direi unaunodi. Sarri è stato un po’ paraculo, invece che giocare alto ha bloccato i due terzini…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

