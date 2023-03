Napoli, De Laurentiis: “Dal cinema ho imparato a fare i contratti. All’inizio non mi capivano” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Quando non mi si capiva, a Napoli, nel mondo del calcio, è perché ero molto concentrato a dare un’impostazione industriale da vera società per azioni. Tutti i miei colleghi venivano da una concezione del calcio vecchia, superata, obsoleta”. Lo ha raccontato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla ”Giuridicità delle regole del gioco del calcio” all’Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”. E spiega: “La legge Melandri -prosegue- ci ha rotto i c…i da vent’anni, come si fa a dire che dobbiamo curare i bilanci delle società che sono in perdita? Per farlo bisogna fare tabula rasa. E’ grave che lo Stato sia assente. Dicono: siete miliardari, vi riempite di debiti, strapagate i calciatori. Il problema ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) “Quando non mi si capiva, a, nel mondo del calcio, è perché ero molto concentrato a dare un’impostazione industriale da vera società per azioni. Tutti i miei colleghi venivano da una concezione del calcio vecchia, superata, obsoleta”. Lo ha raccontato il presidente del, Aurelio De, presente all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla ”Giuridicità delle regole del gioco del calcio” all’Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”. E spiega: “La legge Melandri -prosegue- ci ha rotto i c…i da vent’anni, come si fa a dire che dobbiamo curare i bilanci delle società che sono in perdita? Per farlo bisognatabula rasa. E’ grave che lo Stato sia assente. Dicono: siete miliardari, vi riempite di debiti, strapagate i calciatori. Il problema ...

