Napoli | Carabinieri seguono un parroco indagato e scoprono un b&b a luci rosse

(Di lunedì 6 marzo 2023) Idihanno scoperto un b&b afrequentato da un excasertano. I militari dell’Arma tracciavano da tempo i movimenti dell’uomo giàper violenza sessuale su minori. La struttura in cui avvenivano gli incontri è stata sottoposta a sequestro e sono state notificate 4 misure cautelari per i gestori ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Carabinieri scoprono B&B a luci rosse pedinando il prete - Piergiulio58 : Carabinieri seguono parroco indagato e scoprono B&B a luci rosse. Nel Centro Direzionale di Napoli: 4 misure cautel… - positanonews : #Copertina #Cronaca #bb #carabinieri #Napoli Sequestrato B&B a Luci rosse frequentato anche da ex parroco - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Sta bene l’uomo bisognoso di assistenza che si era allontanato il 3 marzo in provincia di #Napoli. I Carabinieri lo ha… - ottopagine : Carabinieri seguono parroco indagato e scoprono B&B a luci rosse - video #Napoli -

... morte ragazze di 17 e 19 anni, gravi due amici Schianto tra cinque auto a: due giovani ... Ora idovranno ricostruire la dinamica dell'indicente .Indagini in corso deiimpegnati nel ricostruire la dinamica dell'evento e i motivi dell'aggressione. ...Seguendo le tracce dell'ex parroco di Presenzano ( Caserta ) Gianfranco Roncone, sotto processo per violenza sessuale su minori, ihanno scoperto un bed and breakfast a luci rosse nel Centro Direzionale. Ai clienti erano offerte prestazioni sessuali sia di uomini che di donne. Notificate quattro misure cautelari (un ...

Carabinieri seguono parroco indagato e scoprono B&B a luci rosse Agenzia ANSA

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dove nell’allenamento odierno sono arrivate alcune novità in merito alle condizioni di Giacomo Raspado ...Napoli, scoperto un B&B a luci rosse frequentato anche da un prete: il prelato è a processo per violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione.