(Di lunedì 6 marzo 2023) Era frequentato anche dall'exdi Presenzano (Caserta) Gianfranco Roncone il "b&b a" del Centro direzionale di, dove si 'offriva' ai clienti prostituzione femminile e maschile. Roncone si trova sotto processo per violenza sessuale su minori, per il quale il pm di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto 8 anni e 4 mesi di carcere. Notificate quattro misure cautelari I carabinieri di Vairano Scalo, coordinati dalla Procura di, propriole sue tracce hannoil centro "a" e, ieri, i militari dell'Arma di Capua, hanno notificato quattro misure cautelari (un divieto di dimora in Campania e tre obblighi di firma) ipotizzando nei confronti degli indagati i reati di sfruttamento e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adelpue : RT @museodiemozioni: Napoli Stoccarda 2-1 Finale Coppa Uefa Il rigore di Diego sotto la Curva B - SkyTG24 : Napoli, b&b a luci rosse scoperto seguendo un parroco indagato - Piergiulio58 : Carabinieri seguono parroco indagato e scoprono B&B a luci rosse. Nel Centro Direzionale di Napoli: 4 misure cautel… - taninoferri : Napoli, scoperta una 'casa del sesso', un b&b del Centro Direzionale, frequentato anche dal parroco. - psb_original : Marino: 'Il Frosinone è il Napoli della B, Sudtirol vera sorpresa. Su Cannavaro e De Rossi...' #SerieB -

...00 Sparta Rotterdam - FC Utrecht 0 - 3 CALCIO - SERIE20:30 Frosinone - Parma 3 - 4 20:30 Pisa - ...30 Valencia - Olympiacos 85 - 92 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 18:00 Empoli -0 - 2 ...... viaggia verso la vittoria dello Scudetto con i partenopei, mentre inoscilla tra secondo e terzo posto con i biancorossi, gestiti dal figlio Luigi. 'Sono tifoso dicittà, non solo del ...Come di norma, la giornata di venerdì ha visto scendere in campo gara le squadre della Serie, ... decisiva per l'accesso alla finalissima di. Fotogallery Edoardo Sugamele Ilary Tirabassi Luca ...

TMW - L'ex Marino: "Il Frosinone è il Napoli della B. La SPAL sta invece rinascendo" TUTTO mercato WEB

Il Napoli ha in mente un unico obiettivo per questa stagione 2022/2023 ed è quello di vincere lo scudetto. Nonostante la battuta d'arresto subita nella ...I carabinieri hanno scoperto un B&B di Napoli che era utilizzato come 'casa di prostituzione': tra i frequentatori anche un prete ...