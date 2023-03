Napoli, b&b a luci rosse frequentato da parroco casertano: 4 misure cautelari (Di lunedì 6 marzo 2023) È stata la frequentazione di un parroco del casertano a far scoprire ai carabinieri l'esistenza di una casa di prostituzione in un b&b nel Centro direzionale di Napoli. I militari... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 marzo 2023) È stata la frequentazione di undela far scoprire ai carabinieri l'esistenza di una casa di prostituzione in un b&b nel Centro direzionale di. I militari...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trentin0 : I carabinieri seguono un parroco indagato e scoprono un B&B a luci rosse. Accade nel Centro Direzionale di Napoli. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un B&B trasformato in una casa d'appuntamenti al Centro Direzionale di Napoli, e con clienti insospettabili: tra questi, anche… - Raineye : @chilisummer @IsrahellMerda @SigRonMo @whatsgoingahn Roma si è presa la paternità di Alfredo, non quella per dire d… - gamonapoli : @napoli_network @Guidolino8 Gli dite voi a quelli della curva A di andare in curva B e viceversa? Suvvia non dite s… - mattinodinapoli : #napoli, b&b a luci rosse frequentato da parroco casertano: 4 misure cautelari -