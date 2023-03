Napoli, anche un parroco tra i clienti abituali del B&B a luci rosse (Di lunedì 6 marzo 2023) anche il noto ex sacerdote Gianfranco Roncone frequentava il B&B trasformato in casa d’appuntamenti a luci rosse scoperta al Centro Direzionale di Napoli. In tutto sono quattro le persone indagate e indiziate di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: tre di loro sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la quarta al divieto di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 marzo 2023)il noto ex sacerdote Gianfranco Roncone frequentava il B&B trasformato in casa d’appuntamenti ascoperta al Centro Direzionale di. In tutto sono quattro le persone indagate e indiziate di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: tre di loro sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la quarta al divieto di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

