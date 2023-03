Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_ferrara : Nainggolan incredibile tra Anversa e Spal: 'Trattato come un pezzo di m..., mi hanno anche rubato un orologio. Qui… - sportli26181512 : Nainggolan incredibile tra Anversa e Spal: 'Trattato come un pezzo di m..., mi hanno anche rubato un orologio. Qui… - serieB123 : Nainggolan incredibile tra Anversa e Spal: 'Trattato come un pezzo di m..., mi hanno anche rubato un orologio. Qui… -

Ma sono altri gli aneddoti cheracconta in questa intervista: " Mi hanno trattato come un parassita, un pezzo di m... Quando sono stato messo nella squadra B i giocatori hanno poi cercato ......a due soli punti dal secondo posto dopo aver inanellato una serie di risultati utili... Nonostante l'arrivo di, in gol al debutto, la squadra di DDR ha perso in casa contro il ...Questo è il Frosinone, una miscela. In campo e fuori. Nel 2023 solo vittorie per il ...a suo dire non soddisfacente dopo essersi preso i meriti dalla stampa per il ritorno die ...

Nainggolan incredibile tra Anversa e Spal: "Trattato come un pezzo di m..., mi hanno anche rubato un orologio. Qui gioco per noccioline" Corriere dello Sport

Il belga durissimo contro il suo ex club racconta come sono finite (male) le cose in patria prima del ritorno in Italia