Museo Darwin-Dohrn, summit di ricercatori. In 90 contro l’estinzione di razze e squali nel Mediterraneo (Di lunedì 6 marzo 2023) squali e razze del Mediterraneo hanno urgente necessità di misure di conservazione che consentano di invertirne l’attuale trend di declino. Metà di queste specie è oggi a rischio di estinzione nei nostri mari a causa della pesca diretta e accidentale. Alcune di queste, tra cui squali sega e squali angelo, si possono considerare ormai localmente estinte. A dirlo sono oltre 90 biologi marini afferenti ad università ed enti di ricerca italiani riunitisi a Napoli al Museo Darwin-Dohrn della Stazione Zoologica A. Dohrn il 28 febbraio e il 1° marzo nell’ambito delle attività del Centro Nazionale della Biodiversità (National Biodiversity Future Center) supportato dal PNRR e con la collaborazione del progetto Life Elife. È stato un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023)delhanno urgente necessità di misure di conservazione che consentano di invertirne l’attuale trend di declino. Metà di queste specie è oggi a rischio di estinzione nei nostri mari a causa della pesca diretta e accidentale. Alcune di queste, tra cuisega eangelo, si possono considerare ormai localmente estinte. A dirlo sono oltre 90 biologi marini afferenti ad università ed enti di ricerca italiani riunitisi a Napoli aldella Stazione Zoologica A.il 28 febbraio e il 1° marzo nell’ambito delle attività del Centro Nazionale della Biodiversità (National Biodiversity Future Center) supportato dal PNRR e con la collaborazione del progetto Life Elife. È stato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INCONTRO - 90 biologi marini a Napoli al Museo Darwin-Dohrn della Stazione Zoologica, la ricerca italiana per la conser… - napolimagazine : INCONTRO - 90 biologi marini a Napoli al Museo Darwin-Dohrn della Stazione Zoologica, la ricerca italiana per la co… - apetrazzuolo : INCONTRO - 90 biologi marini a Napoli al Museo Darwin-Dohrn della Stazione Zoologica, la ricerca italiana per la co… - medreact : MedReAct oggi è al convegno sugli #elasmobranchi del #Mediterraneo in corso al Museo Darwin Dohrn, Napoli. Sono s… -