Multe false sul parabrezza | prima di pagare controlla questo particolare | Tutti ci cascano col trucco segreto

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sono sempre di più i cittadini che si sono ritrovatisuldibisognare: si tratta di una truffa. Una nuova truffa sta colpendo i cittadini italiani. Stavolta a fare scalpore sono delleritrovate suldiperò bisognare un dettaglioche rivela il raggiro: come capire se versare o meno la somma. L’ultima truffa scoperta dalle autorità – GranTennisToscana.itNell’era tecnologica abbiamo visto come siano aumentate a dismisura le truffe online. Nonostante oggi si faccia tutto in rete, però, c’è ancora chi è vecchio stile e si ‘diverte’ a truffare i cittadini più creduloni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Motori : Le aziende che praticano la pratica (scorretta) del 'greenwashing' - cioè delle false affermazioni ambientaliste -… -

...e didichiarazioni sull'identità. L'uomo è stato infatti rinviato a giudizio il 14 settembre dal gup di Treviso. La denuncia A far partire l'indagine è stato proprio il destinatario delle...Ma entrambe queste affermazioni sono. La legge prevede una sorta di "periodo franco" tra la ...evitare la nuova 3 Posso parcheggiare l'auto altrove e lasciare la vecchia multa 4 Quante...' Qualsiasi tipo di diffusione pubblica di informazioni consapevolmentee azioni pubbliche ...impegnato da oltre un anno nella "operazione militare speciale" in Ucraina sono previste anche...

Multe false sul parabrezza: prima di pagare controlla questo ... Grantennis Toscana

Per gli Ermellini, il verbale degli agenti è sufficiente a legittimare la multa per l'uso del telefonino alla guida. Per metterlo in discussione occorre la querela di falso ...Le aziende che praticano la pratica (scorretta) del 'greenwashing' - cioè delle false affermazioni ambientaliste - rischiano ora nuove pesanti multe nel Regno Unito per comunicazioni o pubblicità fuor ...