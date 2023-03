Mulattieri | 'Milito e Ibra i miei idoli Tornare all'Inter'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Mulattieri: 'Tornare all'Inter sarebbe un sogno. Milito e Ibrahimovic i miei idoli' - zazoomblog : Mulattieri: «Inter sarebbe un sogno! Milito il mio idolo» - #Mulattieri: #«Inter #sarebbe #sogno!… - infoitsport : Mulattieri: «Inter, sarebbe un sogno! Milito il mio idolo» - internewsit : Mulattieri: «Inter, sarebbe un sogno! Milito il mio idolo» - - im_camy4 : @marifcinter Mulattieri assomiglia a Milito -

Mulattieri, il pianista del Frosinone: l'idolo Milito, l'Inter e il sogno Serie A Tuttosport

L'attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter, Samuele Mulattieri, ha parlato ai microfoni di Sky della possibilità di tornare in nerazzurro a fine stagione. TORNARE - "Tornare all'Inter Per me s ...Le parole del centravanti: "Quest'anno mi sto trovando benissimo: dobbiamo continuare così, mancano ancora 10 partite" ...