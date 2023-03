Mourinho: «La squalifica? C’è un processo in corso, voglio solo fare il mio lavoro in pace» (Di lunedì 6 marzo 2023) Mourinho a Dazn dopo Roma-Juventus 1-0. «Difficile da accettare nostra partita di Cremona, quando gioca da squadra non siamo la più brava del mondo dobbiamo dare tutto per il risultato. Non ho ancora digerito la performance e il risultato di Cremona. «La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi, performance del 100%, la partita l’ha vinta l’atteggiamento dei calciatori. Quando la Juve compatta il suo blocco, c’è un muro. Noi non siamo squadra che può segnare tanti gol. Loro hanno più gamba, più intensità, velocità, è difficile per noi su loro ripartenze. Rui Patricio ha fatto qualche miracolo, quando giochi contro la Juve il tuo portiere deve fare molto bene». «Con Allegri parliamo spesso via text, abbiamo ottimo rapporto da anni, scherziamo spesso, via sms, tramite qualche amico comune, adesso devo rispettare la sua tristezza, frustrazione, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023)a Dazn dopo Roma-Juventus 1-0. «Difficile da accettare nostra partita di Cremona, quando gioca da squadra non siamo la più brava del mondo dobbiamo dare tutto per il risultato. Non ho ancora digerito la performance e il risultato di Cremona. «La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi, performance del 100%, la partita l’ha vinta l’atteggiamento dei calciatori. Quando la Juve compatta il suo blocco, c’è un muro. Noi non siamo squadra che può segnare tanti gol. Loro hanno più gamba, più intensità, velocità, è difficile per noi su loro ripartenze. Rui Patricio ha fatto qualche miracolo, quando giochi contro la Juve il tuo portiere devemolto bene». «Con Allegri parliamo spesso via text, abbiamo ottimo rapporto da anni, scherziamo spesso, via sms, tramite qualche amico comune, adesso devo rispettare la sua tristezza, frustrazione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La sospensione della squalifica di #Mourinho è un segnale di Diritto nella giustizia sportiva: se non c’è certezza… - juventusfans : Indovinate chi ha tolto la squalifica a #Mourinho? Si proprio lui, #Chinè! ?? Detto questo, cambia poco e niente, ma… - GiovaAlbanese : Sospesa la squalifica a #Mourinho: sarà in panchina per #RomaJuve. - 2pesi_2misure : RT @RidTheRock: Ma voi l’avete letta la motivazione della #Figc sulla sospensione della squalifica a #Mourinho? ??”difficoltà di acquisire… - Giova2358 : RT @Pasky973: #Mourinho fa alzare tutta la panchina per chiedere un cartellino rosso a #Kostic. Dovevi portarti qualcuno dei giudici che t… -