Mourinho: 'Ha vinto l'atteggiamento, ma il ko di Cremona ancora non mi va giù' (Di lunedì 6 marzo 2023) Anche pochi minuti dopo il fischio finale di Roma - Juventus il pensiero di Mourinho va alla figuraccia di Cremona: "È per questo che sono ancora triste, difficile da accettare quella partita. Quando ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Anche pochi minuti dopo il fischio finale di Roma - Juventus il pensiero diva alla figuraccia di: "È per questo che sonotriste, difficile da accettare quella partita. Quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Oggi la nostra Under 14 ha vinto il derby per 2-1 e José Mourinho ha invitato i ragazzi a festeggiare in palestra… - MCriscitiello : E anche oggi Mourinho parla del quarto uomo per non rispondere alle domande sul non gioco della Roma. La Cremonese… - matteo_nelli : RT @AzzoJacopo: La Roma ha vinto senza fare letteralmente nulla, spero di cuore sia l'ultima partita che vedo tra Allegri e Mourinho - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Mourinho: 'Oggi ha vinto l'atteggiamento, ma il ko di Cremona ancora non mi va giù' #RomaJuve - 11contro11 : #Roma-#Juventus (1-0), Mourinho: “Ha vinto l'atteggiamento' #SerieA #11contro11 -