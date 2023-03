Mourinho ha fiducia nella Juventus: “Può farlo anche con i 15 punti in meno!” (Di lunedì 6 marzo 2023) La domenica di Serie A si è conclusa con la sconfitta della Juventus di Massimiliano Allegri contro la Roma di Josè Mourinho per 1-0. I tre punti conquistati dai giallorossi li portano a quota 47 punti, al pari del Milan e dunque a una distanza di 18 punti dal Napoli primatista in classifica. Con i 15 punti di penalizzazione la Vecchia Signora è attualmente fuori dalle coppe europee con soli 35 punti, come il Bologna settimo in campionato. Le parole di Mourinho sulla Juventus Al termine della partita è intervenuto l’allenatore giallorosso ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Mourinho ha speso parole d’elogio anche nei confronti della Juventus, oltre che per la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) La domenica di Serie A si è conclusa con la sconfitta delladi Massimiliano Allegri contro la Roma di Josèper 1-0. I treconquistati dai giallorossi li portano a quota 47, al pari del Milan e dunque a una distanza di 18dal Napoli primatista in classifica. Con i 15di penalizzazione la Vecchia Signora è attualmente fuori dalle coppe europee con soli 35, come il Bologna settimo in campionato. Le parole disullaAl termine della partita è intervenuto l’allenatore giallorosso ai microfoni di DAZN per commentare la partita.ha speso parole d’elogionei confronti della, oltre che per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Mourinho ha fiducia nella Juventus: “Può farlo anche con i 15 punti in meno!” - Laicherrr : Nessun cambio, perfetto ragazzi. La fiducia a Mourinho finisce oggi, mandatelo via - MattiaDiCesare2 : Praticamente una situazione che determina 15 punti gestita in 3 ore, una squalifica ha bisogno di 'tempo' per esser… - TuttoASRoma24 : Roma, fiducia di avere Mourinho in panchina: sospensiva possibile ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - AdriGianfi : @GianlucaFiori70 @Friedkinismo2 Con Mourinho il 4 posto è quasi impossibile, io ho molta più fiducia nell’Europa Le… -