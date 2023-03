Mourinho a meno 3 dall’Inter | «Non guardiamo dietro | ma quelle davanti»

(Di lunedì 6 marzo 2023) La Roma ha vinto contro la Juventus 1-0.soddisfatto anche in ottica classifica. Ora i giallorossi sono quarti, atreGUARDARE AVANTI ?soddisfatto dopo la vittoria contro la Roma soprattutto per la classifica. Ora giallorossi atre. Le sue parole in conferenza stampa: «Se la Juventus ci avesse battuti saremmo andati asei da loro. E se vai asei dalla Juventus poi senti continuamente il loro fiato. In questo momento, invece che guardare, possiamo guardare alto e guardareche sonoa noi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Smalling 6,5:appariscente rispetto ad altre uscite. Ma questo a volte è un bene per un ... Ma è più il lavoro sporco)7,5 : Ripropone Dybala unico attaccante di ruolo, come a San Siro con ...(28'st Abraham 6 : palle sporche)7,5 L'intenzione è chiara: impedire alla Juve di giocare ... E con il passare del tempo diventa l'uomo in(59' Chiesa 5,5: Non strappa come potrebbe e ...ìSmalling 6,5:appariscente rispetto ad altre uscite. Ma questo a volte è un bene per un ... Ma è più il lavoro sporco)7,5 : Ripropone Dybala unico attaccante di ruolo, come a San Siro ...

E' un Josè Mourinho basso profilo quello che parla dopo il match vinto contro la Juventus all'Olimpico. "Ovviamente sono molto felice per questa vittoria. Però dico la verità, non ho ancora processato ...