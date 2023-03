Mou piega la Juve e la Roma torna in zona Champions (Di lunedì 6 marzo 2023) Mou batte Allegri e si riprende la sua Roma. Con una prestazione di cuore, testa e applicazione i giallorossi rallentano la corsa della Juventus reduce da quattro vittorie consecutive, riscattano (senza cancellarlo) il ko contro la Cremonese e si rilanciano raggiungendo il Milan al quarto posto a 47 punti, ad una lunghezza dalla Lazio. Dopo una settimana di alta tensione, segnata dal ko inatteso con l'ultima in classifica e dalla squalifica - poi sospesa - a Mou, la Roma aveva bisogno di una vittoria 'capitale', pesante, non solo per i punti in palio, per rimettersi in carreggiata e guardare con ottimismo alla zona Champions. Ci è riuscita al termine di una sfida fortemente bloccata soprattutto nel primo tempo, decisa da una invenzione di Mancini che di destro al 53' ha infilato il pallone nell'angolo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Mou batte Allegri e si riprende la sua. Con una prestazione di cuore, testa e applicazione i giallorossi rallentano la corsa dellantus reduce da quattro vittorie consecutive, riscattano (senza cancellarlo) il ko contro la Cremonese e si rilanciano raggiungendo il Milan al quarto posto a 47 punti, ad una lunghezza dalla Lazio. Dopo una settimana di alta tensione, segnata dal ko inatteso con l'ultima in classifica e dalla squalifica - poi sospesa - a Mou, laaveva bisogno di una vittoria 'capitale', pesante, non solo per i punti in palio, per rimettersi in carreggiata e guardare con ottimismo alla. Ci è riuscita al termine di una sfida fortemente bloccata soprattutto nel primo tempo, decisa da una invenzione di Mancini che di destro al 53' ha infilato il pallone nell'angolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Mourinho piega la #Juve La Roma torna in zona Champions #RomaJuve #Mancini #Kean #5marzo - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Urlo Mancini! Mou piega la Juve, la Roma torna in zona Champions - romaforever_it : Urlo Mancini! Mou piega la Juve, la Roma torna in zona Champions - sportli26181512 : Urlo Mancini! Mou piega la Juve, la Roma torna in zona Champions: Urlo Mancini! Mou piega la Juve, la Roma torna in… - pfvalentino : RT @Gazzetta_it: Urlo Mancini! Mou piega la Juve, la Roma torna in zona Champions -