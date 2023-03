MotoGP | Mooney VR46 svela la livrea delle Ducati di Marini e Bezzecchi per la stagione 2023

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023) A pochi giorni dalla trasferta di Portimao, in cui si svolgeranno l’ultima sessione di test e a seguire il primo weekend di gara del Motomondiale, è andata in scena quest’oggi la presentazione ufficiale del team. La squadra creata da Valentino Rossi, al secondo anno in, hato laGP22 di Lucae Marco. Di seguito alcune immagini dell’unveiling e le dichiarazioni rilasciate dai piloti e dal Dottore. These @RacingTeam Desmosedicis look amazing in black, don’t you think? #SprintingIntopic.twitter.com/Ir3eqKVV1W —(@) March 6,Luca ...