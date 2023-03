Motociclista morto dopo una lite al semaforo, 50enne a processo per omicidio: “Era positivo alla cocaina” (Di lunedì 6 marzo 2023) morto dopo una banale lite al semaforo. Il caso di Walter Monguzzi, Motociclista che ha perso la vita lo scorso ottobre, sarà al centro di un processo che prenderà il via il prossimo 23 maggio. Imputato Vittorio Belotti, 50 anni, con cui il 30 ottobre scorso Monguzzi stava litigando prima dell’incidente in cui perse la vita, avvenuto a Montello, nel bergamasco. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dai motivi futili o abbietti, un capo d’imputazione che non consente di chiedere il rito abbreviato, con relativo sconto di pena. Belotti, trovato positivo alla cocaina, secondo la procura di Bergamo aveva sterzato “appositamente” la sua Fiat Panda verso il Motociclista con cui aveva litigato poco ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023)una banaleal. Il caso di Walter Monguzzi,che ha perso la vita lo scorso ottobre, sarà al centro di unche prenderà il via il prossimo 23 maggio. Imputato Vittorio Belotti, 50 anni, con cui il 30 ottobre scorso Monguzzi stava litigando prima dell’incidente in cui perse la vita, avvenuto a Montello, nel bergamasco. L’accusa è divolontario aggravato dai motivi futili o abbietti, un capo d’imputazione che non consente di chiedere il rito abbreviato, con relativo sconto di pena. Belotti, trovato, secondo la procura di Bergamo aveva sterzato “appositamente” la sua Fiat Panda verso ilcon cui aveva litigato poco ...

