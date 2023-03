Mostra un documento rubato per prelevare denaro, denunciato (Di lunedì 6 marzo 2023) Mostra un documento rubato per prelevare denaro presso un internet point, denunciato un 45enne per ricettazione e sostituzione di persona Mostra un documento rubato per prelevare soldi, 45enne finito nei guai. Sabato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Bologna presso un internet point per la segnalazione di un uomo che aveva presentato un documento non intestato a lui per un prelievo di contanti. Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato il titolare il quale indicando un uomo e ha raccontato che lo stesso si era presentato nella sua attività ed aveva esibito una carta d’identità non intestata a lui pretendendo ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)unperpresso un internet point,un 45enne per ricettazione e sostituzione di personaunpersoldi, 45enne finito nei guai. Sabato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Bologna presso un internet point per la segnalazione di un uomo che aveva presentato unnon intestato a lui per un prelievo di contanti. Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato il titolare il quale indicando un uomo e ha raccontato che lo stesso si era presentato nella sua attività ed aveva esibito una carta d’identità non intestata a lui pretendendo ...

