Mosca schiera in Ucraina i carri armati di 60 anni fa (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso su Twitter, riferisce che l’esercito russo sta inviando al fronte in Ucraina carri armati obsoleti per compensare le perdite di veicoli corazzati pesanti subite dall’inizio dell’invasione. Secondo l’intelligence inglese, la Russia, per compensare le perdite di veicoli corazzati in Ucraina, sta impiegando carri armati obsoleti Il rapporto dell’intelligence militare inglese indica che Mosca sta mandando in Ucraina carri armati principali T-62 vecchi di 60 anni. “Esiste la possibilità concreta che anche le unità della 1ª Armata carri armati delle Guardie (1 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ministero della Difesa britco, nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso su Twitter, riferisce che l’esercito russo sta inviando al fronte inobsoleti per compensare le perdite di veicoli corazzati pesanti subite dall’inizio dell’invasione. Secondo l’intelligence inglese, la Russia, per compensare le perdite di veicoli corazzati in, sta impiegandoobsoleti Il rapporto dell’intelligence militare inglese indica chesta mandando inprincipali T-62 vecchi di 60. “Esiste la possibilità concreta che anche le unità della 1ª Armatadelle Guardie (1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxleva : L'ordigno segna una svolta nel conflitto in Ucraina, mentre Mosca schiera anche i caccia stealth e gli Usa addestra… - Angela23763271 : RT @CristinaMolendi: A Bangalore in India al #G20 dei ministri delle Finanze e governatori banche centrali, Pechino si schiera con Mosca.… - CardelliAc : RT @CristinaMolendi: A Bangalore in India al #G20 dei ministri delle Finanze e governatori banche centrali, Pechino si schiera con Mosca.… - ascochita : RT @CristinaMolendi: A Bangalore in India al #G20 dei ministri delle Finanze e governatori banche centrali, Pechino si schiera con Mosca.… - giorgiagennari : RT @CristinaMolendi: A Bangalore in India al #G20 dei ministri delle Finanze e governatori banche centrali, Pechino si schiera con Mosca.… -