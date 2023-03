Morto Benigno Luigi Papa, fu amministratore apostolico a Messina e vescovo di Oppido (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ Morto la scorsa notte monsignor Benigno Luigi Papa , arcivescovo emerito di Taranto. Lo ha reso noto questa mattina l’attuale arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro. Le condizioni di Papa si erano... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 marzo 2023) E’la scorsa notte monsignor, arciemerito di Taranto. Lo ha reso noto questa mattina l’attuale arcidi Taranto, Filippo Santoro. Le condizioni disi erano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telebari : Chiesa in lutto, morto monsignor Benigno Luigi Papa: 'Pastore della comunità tarantina per 21 anni' - #Bari… - TgrRaiPuglia : E' morto l'arcivescovo emerito di #taranto #benignoluigipapa. Aveva 88 anni. Domani i funerali in Concattedrale. - dCosimoQuaranta : RT @NoiNotizie: Morto Benigno Luigi Papa, fu arcivescovo di #Taranto - LaGazzettaWeb : Chiesa in lutto, morto l’ex arcivescovo di Taranto Benigno Papa - BlunoteWeb : Taranto: Morto arcivescovo emerito Benigno Luigi Papa -