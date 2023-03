Montella | 'Terremoto? In Turchia c'è l'apocalisse Il problema è più grande di come lo raccontano'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ESCLUSIVA ?? Montella a GOAL: 'In Turchia c'è l'apocalisse, in squadra c'è chi non può tornare a casa' - zuccaricca : @tcarapezza @saIva___ Prima del terremoto..leggevo ieri Montella che sosteneva che il campionato ora è un casino e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA TURCHIA - Montella: 'Terremoto? L'apocalisse, la situazione è davvero difficile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA TURCHIA - Montella: 'Terremoto? L'apocalisse, la situazione è davvero difficile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA TURCHIA - Montella: 'Terremoto? L'apocalisse, la situazione è davvero difficile' -

Vincenzo, tecnico dell'Adana Demirspor, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport ilche ha colpito Turchia e Siria: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Ilche ha colpito Turchia e Siria ha colpito anche il mondo del calcio, come l' Adana Demirspor allenato da Vincenzo. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport , il tecnico ha ...Vincenzo, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato delvissuto in prima persona in Turchia Vincenzo, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delvissuto in prima persona in Turchia.- "Il ...

Montella racconta il terremoto in Turchia: "L'apocalisse. Strazio che supera ogni immaginazione" Tutto Napoli

L'allenatore dell'Adana Demirspor racconta la situazione tragica dopo il terremoto: "Grattacieli rasi al suolo, problema più grave di quanto sembra"."L’apocalisse". Così Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport il terremoto che ha colpito Turchia e Siria, vissuto da vicino perché l'antica Antiochia è ...