Monopattini a Roma, Helbiz introduce nuove regole per l’uso responsabile dei mezzi (Di lunedì 6 marzo 2023) Monopattini a Roma, Helbiz introduce nuove regole per un uso responsabile dei mezzi. La decisione, tardiva ma giusta, arriva dall’azienda leader nella micro-mobilità elettrica in Italia. Le nuove regole per guidare i Monopattini a Roma Monopattini a Roma, arrivano grosse novità: Helbiz, leader nella micro-mobilità elettrica in Italia, introduce importanti regolamenti nella città di Roma per promuovere un utilizzo più responsabile e funzionale della propria flotta di Monopattini elettrici di ultima generazione, così da tutelare al meglio i cittadini e il decoro urbano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023)per un usodei. La decisione, tardiva ma giusta, arriva dall’azienda leader nella micro-mobilità elettrica in Italia. Leper guidare i, arrivano grosse novità:, leader nella micro-mobilità elettrica in Italia,importanti regolamenti nella città diper promuovere un utilizzo piùe funzionale della propria flotta dielettrici di ultima generazione, così da tutelare al meglio i cittadini e il decoro urbano ...

