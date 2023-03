Mondiali Junior in Canada, Nikolaj Memola di IceLab chiude al quarto posto (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella cornice di Calgary, città che ha ospitato Olimpiadi 1988, si sono conclusi i campionati Mondiali Junior di pattinaggio di figura. Il rappresentante dell’IceLab di Bergamo Nikolaj Memola ha sfiorato il podio, giungendo quarto per pochi centesimi con due esercizi in chiaro e scuro. Nello short program Nikolaj ha eseguito al meglio gli elementi del triplo axel e del triplo loop per poi commettere uno step out nella difficile combinazione triplo lutz triplo toeloop in zona bonus; forse un po’ troppo severi i giudici del pannello che lo hanno relegato in sesta posizione provvisoria. Ma l’atleta dell’IceLab non si è lasciato prendere dallo sconforto e nel programma libero su musiche di Camille Saint Saens ha pattinato al meglio con energia e potenza: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella cornice di Calgary, città che ha ospitato Olimpiadi 1988, si sono conclusi i campionatidi pattinaggio di figura. Il rappresentante dell’di Bergamoha sfiorato il podio, giungendoper pochi centesimi con due esercizi in chiaro e scuro. Nello short programha eseguito al meglio gli elementi del triplo axel e del triplo loop per poi commettere uno step out nella difficile combinazione triplo lutz triplo toeloop in zona bonus; forse un po’ troppo severi i giudici del pannello che lo hanno relegato in sesta posizione provvisoria. Ma l’atleta dell’non si è lasciato prendere dallo sconforto e nel programma libero su musiche di Camille Saint Saens ha pattinato al meglio con energia e potenza: ...

