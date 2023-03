Moncler e Mercedes unite per una versione unica al mondo di Mercedes classe G

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lo scorso 20 febbraio durante la Fashion Week è stata svelata in anteprima durante lo show della‘The art of genius’ l’opera d’arte disegnata tra-Benz efondendo le caratteristiche distintive del fuoristrada dellaG con lo stile inconfondibile del piumino del brand. Un’opera, ProjectG, in un contrasto tra il design spigoloso della vettura e le linee morbide e fluide del tessuto imbottito. Con la futuristica opera i partner hanno deciso di mostrare le opportunità creative e le strade che la fusione dei due marchi può aprire. Il progetto artistico è la sintesi dei due prodotti più iconici pere per. Il rivestimento tutt’attorno alla ...