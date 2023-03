(Di lunedì 6 marzo 2023) Durante il big match della 25esima giornata di Serie A-Juventus, vinta per 1-0 dai giallorossi,si è reso protagonista di un brutto episodio ed è andato vicino a battere un record negativo. L’attaccante bianconero è stato messo inda Massimiliano Allegri all’89esimo e, passati circa 40, ecco un contatto tra Gianluca Mancini, autore del gol che ha deciso la gara. Il difensore trattieneper la maglia e per i capelli e il 23enne cade nella provocazione dell’avversario e lo trattiene per i pantaloncini, quasi come se glieli volesse strappare. Subito, preso dalla rabbia, sferra un calcio che colpisce la gamba sinistra delnista. L’arbitro non ci pensa due volte e mostra il cartellino rosso al centravanti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... V3CN4BUS : RT @_stray_heart: Moise Kean un minuto prima dell'arresto - __voorpret : RT @_stray_heart: Moise Kean un minuto prima dell'arresto - _quellate : RT @_stray_heart: Moise Kean un minuto prima dell'arresto - Joshua4ita : Sul #Kean-#Mancini: Moise ha fatto una cazzata non piccola ma io detesto quando nella cattiva luce ci finisce il re… - fattoquotidiano : Moise Kean espulso 40 secondi dopo l’ingresso in campo: cosa è successo contro la Roma -

Solo 40 secondi in campo perin Roma - Juventus. L'attaccante bianconero, entrato all'89' per sostituire Cuadrado, è ...Mandato in campo all'89' di Roma - Juventus da Massimiliano Allegri ,ha lasciato il terreno di gioco dopo soli 41'', espulso per un fallo di reazione sul difensore giallorosso Gianluca Mancini . Il cartellino rosso rimediato dall'attaccante della Juve non ha ...Ogni volta in cui sembra cheabbia raggiunto la maturità, avviene qualcosa che lo riporta indietro ai vecchi errori. È successo anche ieri sera nella notte dell'Olimpico , quando Allegri l'ha mandato in campo per ...

Kean, espulsione lampo: entra e si prende il rosso dopo 40"! La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...