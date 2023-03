Mobilità docenti 2023, per i neo assunti specifico alert su Istanze Online: ecco cosa c’è scritto (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via le domande di Mobilità 2023/24 dei docenti di ruolo. La scadenza è fissata dall’ordinanza ministeriale n. 36 dell’1 marzo al 21 marzo 2023. Su Istanze Online sono disponibili le domande. Le finestre sono quattro: una per i docenti di scuola dell’infanzia, una per primaria, una per secondaria di I grado, e infine per secondaria di II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via le domande di/24 deidi ruolo. La scadenza è fissata dall’ordinanza ministeriale n. 36 dell’1 marzo al 21 marzo. Susono disponibili le domande. Le finestre sono quattro: una per idi scuola dell’infanzia, una per primaria, una per secondaria di I grado, e infine per secondaria di II grado. L'articolo .

