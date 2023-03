Mobilità docenti 2023, come fare la domanda: la video guida passo dopo passo [TUTORIAL] (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via le operazioni per inoltro della domanda per la Mobilità del personale scolastico. La redazione di Orizzonte Scuola ha realizzato un video TUTORIAL per guidarvi passo dopo passo alla compilazione dell'istanza. L'articolo Mobilità docenti 2023, come fare la domanda: la video guida passo dopo passo TUTORIAL . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via le operazioni per inoltro dellaper ladel personale scolastico. La redazione di Orizzonte Scuola ha realizzato unperrvialla compilazione dell'istanza. L'articolola: la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, come fare la domanda: la video guida passo dopo passo [TUTORIAL] - himeralive : Sei docenti e il Direttore dei Servizi Amministrativi dell’I.I.S.S. “G. Ugdulena” dal 6 al 12 Marzo prossimi partec… - uil_rua : Mobilità docenti 2023/24: presentazione domande, vincoli ed esiti [VADEMECUM UIL] - uil_rua : RT @orizzontescuola: Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA - orizzontescuola : Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA -

Taglio del nastro per la nuova residenza universitaria San Cataldo ...voler promuovere un rinnovato ' sistema dell'accoglienza e della permanenza di studenti e docenti ...già avviato un lavoro di concertazione sui temi della pianificazione urbanistica e della mobilità in ... Pacifico (Anief): spazio a nuove assunzioni, non più vincoli alla mobilità, revisione della formazione ... riforma del sistema di reclutamento dei docenti, modifica (emendamenti 5/6, 7/8, 9, 10, 11, 12) - ...canale di reclutamento alle attuali Gps (graduatorie per le supplenze) - Deroghe vincoli mobilità - ... Mobilità, sciopero, vaccini, assistenti lingua italiana all'estero: scadenze e appuntamenti della settimana 6 marzo Mobilità docenti : al via le domande fino al 21 marzo. Assistenti lingua italiana all'estero : domande entro le 23,59. Concorso EconoMia 2023 : scadenza iscrizioni. A Folgaria (TN) dal 6 al ... ...voler promuovere un rinnovato ' sistema dell'accoglienza e della permanenza di studenti e...già avviato un lavoro di concertazione sui temi della pianificazione urbanistica e dellain ...... riforma del sistema di reclutamento dei, modifica (emendamenti 5/6, 7/8, 9, 10, 11, 12) - ...canale di reclutamento alle attuali Gps (graduatorie per le supplenze) - Deroghe vincoli- ...6 marzo: al via le domande fino al 21 marzo. Assistenti lingua italiana all'estero : domande entro le 23,59. Concorso EconoMia 2023 : scadenza iscrizioni. A Folgaria (TN) dal 6 al ... Mobilità 2023-2024 Miur